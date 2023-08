Migranti | De Monte Az | ' su minori non accompagnati governo non lasci soli sindaci'

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "È evidente che il sistema dell'accoglienza deiè al collasso, soprattutto per la situazione ben più delicata deinon. Ilha il dovere di intervenire con urgenza, senza scaricare la responsabilità di tutto ciò sui, e in particolare su quelli dei piccoli comuni. Il rimpallo di accuse tra chi era prima e chi ora alè privo di senso. Inon possono attendere oltre, si intervenga subito senza indugio". Così Isabella De, deputata di Azione e capogruppo in commissione Politiche dell'Unione europea acitorio.

