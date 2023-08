Migranti | coop Melograno | ‘destinare ai ‘quasi maggiorenni’ appartamenti in autonomia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Milano, 23 ago. (Adnkronos) – “Per rispondere all’emergenza, si possono scegliere strade diverse”. Tra queste, ad esempio, quella di “destinare ai ragazzi più giovani alloggi in autonomia,dedicati, con presidi adeguati, ma non eccessivi”. E’ l’idea lanciata dallaerativa sociale Ildi Segrate, nel milanese, per risolvere il problema dei minori stranieri non accompagnati che sbarcano in Italia.“Nel nostro Paese -spiegano dallaerativa- ci sono almeno ventimila minori stranieri non accompagnati. Tra questi, negli ultimi sei mesi, risultano almeno 5mila ‘scomparsi’. La maggior parte, ben il 44,6 per cento, ha diciassette anni. Un quarto, il 25,4 per cento, ha sedici anni. Poco più di uno su dieci, l’11,9 per cento, ne ha quindici. Poi ci sono i più piccoli. La ...