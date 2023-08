Ma proprio lui si oppose al commissario straordinario per idefinendolo 'un approccio poliziesco'. A questi si è aggiuntoil governatore emiliano Stefano Bonaccini: 'C'è il rischio che ......Da metà luglio gli attivisti hanno cominciato a rispondere a chiamate di aiuto da parte di...che si spendono quotidianamente per portare aiuto a chi si trova in difficoltà ci sono...Tema che tornanel fondo, intitolato 'Sperando nella clemenza'. 'Vannacci, tour per il libro. ... A centro pagina troviamo invece le nuove rotte dei('Passa da Cipro la nuova rotta di chi ...

Migranti, anche il Pd si accorge dell'emergenza: cosa dicevano Bonaccini e Giani Il Tempo

Si va svuotando anche la struttura di accoglienza di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, nella quale restano al momento in circa 74. Molti degli ospiti presenti nelle scorse ore nella ...Ma proprio lui si oppose al commissario straordinario per i migranti definendolo «un approccio poliziesco». A questi si è aggiunto anche il governatore emiliano Stefano Bonaccini: «C’è il rischio che ...