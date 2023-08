“Mi mancherai” Pupo sconvolto dal lutto | il commovente annuncio sui social

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Personaggi TV. Nella giornata di martedì 22 agosto 2023 è morto il cantautore italiano Toto Cutugno. I suoi brani hanno hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica italiana. Tantissimi i messaggi di addio postati suitra i suoi amici e colleghi. Tra questi anchesi è sentito in dovere di lasciare un messaggio per il cantautore. Leggi anche: Toto Cutugno, i sintomi della malattia che l’aveva colpito: fate attenzione a questo Leggi anche: “Una ca**ta mondiale”. Adriano Celentano, il retroscena choc dopo la morte di Toto Cutugnodal: ilsuiAl San Raffaele di Milano si è spento Toto Cutugno, all’età di 80 anni. L’artista è deceduto a caus adi un tumore alla prostata ...

Mi". Così Enzo Ghinazzi, in arte, saluta l'artista amico con cui condivise il podio di Sanremo nel 1980 quando Toto Cutugno vince con Solo noi e lui arrivò terzo con Su di noi. "Un ...Enzo Ghinazzi, in arteha saluta l'artista amico con cui ha condiviso il podio di Sanremo nel ... Mi'.Mi", ha invece dichiarato. "Un doveroso omaggio a Toto Cutugno", ha infine scritto Angelo Branduardi. "Un Artista davvero rappresentativo per il nostro Paese. Ed era frequente ...

Toto Cutugno, il ricordo di Orietta Berti: «Un giorno triste». Pupo: «Mi mancherai». Baudo: «Sono addolorato» ilmessaggero.it

Non c'è solo L'Italiano tra i successi di Toto Cutugno. Ma anche Mamme, Serenata e Voglio andare a vivere in campagna. Il cantautore toscano ...A 80 anni appena compiuti a luglio il cantautore si è spento oggi intorno alle 16 all'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. A dare la notizia all'ANSA è il suo manager Danilo Mancuso ...