Metropolitana di Napoli | si ferma la linea 2 fino a domenica 27 Fi | Caos e danno ai turisti Non si fa così

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il gruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale dicritica l’amministrazione per la chiusura della2 della, causa lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, in vigorealle 4 di27 agosto. “Negli ultimi giorni – ricordano i consiglieri comunali Iris Savastano e Salvatore Guangi – abbiamo assistito per l’ennesima volta alla chiusura della metro 2 per lavori e alcreato adei. Non di certo una novità… La cosa che ci lascia ancora una volta sconfortati è che sono mesi che invitiamo l’amministrazione a trovare un accordo stabile con le sigle sindacali per spostare i lavori delle stazioni metro durante la notte, lasciando usufruire il servizio a cittadini e...