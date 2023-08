Meteo Giuliacci | cambia tutto in Italia | ecco da quando

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Siamo nel pieno della terza ondata di caldo, che per gli amanti dell’estate, sarà l’ultima. Sì, perché da domenica 27 agosto inizieremo a sentire i primi effetti del ciclone di origine nordeuropea, che andrà ad erodere il confine settentrionale dell’anticiclone africano. Questo porterà “rovesci accompagnati anche da fenomeni a tratti violenti come colpi di vento e grandine di grosse dimensioni sulle zone del nord-ovest, che gradualmente si estenderanno verso le pianure“, fanno sapere gli esperti dello staff di. (continua) Leggi anche:, la tremenda notizia per molte cittàne: scatta l’allerta Leggi anche: Bassetti, l’annuncio da brividi sul virus: cosa sta succedendo inDa lunedì 28Già da domenica 27 le temperature caleranno in ...