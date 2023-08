Meteo | è tempesta di calore | Nerone porta i valori 10°C sopra la media del periodo Possibili piogge su Calabria e Sicilia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Èdicon tempo caldissimo e asciutto edi almeno 10 gradi superiori alle medie del. È quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, che conferma lo zero termico salito di circa 300 metri oltre il precedente record in Italia. I record storici di questi giorni riguardanotutto la temperatura in quota, che non risentendo dall’urbanizzazione,...

Secondo gli esperti, l'anticiclone che sta portando il caldo su praticamente quasi tutta l'Italia durerà in totale circa 13 - 15 giorni . C'è chi parla di una vera e propria 'di ...La Heat Storm (di Calore), come viene definita dal serviziocaliforniano, avviene quando le massime di almeno 38°C insistono per più di 3 giorni su una superficie molto ampia. Per ...

Meteo, tempesta di caldo e bollino rosso in 19 città. Poi grandine e crollo delle temperature, ecco quando leggo.it

«Non abbiamo mai assistito a nulla di simile». La tempesta Betty ha lasciato una scia di distruzione nel sud dell'Irlanda. Case e attività commerciali allagate e gravi danni alle strade in diverse ...Ma il bel tempo e le temperature sopra la media hanno le ore contate. Tempesta di caldo fino a domenica La morsa dell'ondata di calore che sta interessando prevalentemente le aree del Centro-Nord, ...