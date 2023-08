Meteo | altra sorpresa in arrivo Giuliacci | cosa succede a settembre

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Siamo nel pieno di una nuova ondata di caldo intenso che porta in alto le temperature in tutta Italia e che, in base alle ultime previsioni, finirà presto. Marà dopo? A fornire le proiezioni delche verrà sono gli esperti del colonnello Marioche partono dalla fotografia della situazione in essere in questo momento: siamo alle prese con "temperature anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie stagionali" ma c'è una "buona notizia", ossia è che il caldo intenso sta per finire. "La data della svolta" è fissata per domenica 27 agosto, si legge su.it, grazie alle correnti atlantiche che "porteranno al Nord numerosi temporali e un brusco crollo termico". Da lunedì 28 e martedì 29 il fresco si propagherà anche al resto d'Italia. Insomma, il ...