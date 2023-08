Meta lancia ‘Seamless M4T’ | l’AI che supera la barriera delle lingue

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il chatbot presto a disposizione è capace di tradurre da parlato a parlato e in tempo reale fino a 35 diversi idiomi Parlare nella propria lingua ed essere compreso in tempo reale da altre persone che parlano fino a 35diverse. E’ la rivoluzione che si appresta arePlatform, la società di Mark Zuckerberg, conun chatbot che combina diverse tecnologie di intelligenza artificiale e che consentirà di ridurre le barriere linguistiche tra persone di diverse parti del mondo. La traduzione tra parlato e parlato per ora coinvolge solo 35 idiomi – ha spiegato l’azienda di Palo Alto – ma da testo scritto a parlato Seamless M4T arriva a coprire fino a 100. Una enorme semplificazione, nella visione di Zuckerberg, le interazioni tra utenti di tutto il ...