(Di mercoledì 23 agosto 2023) L’Ambasciatore generale d’Italia in, Luigi De Chiara, ha realizzato in questi giorni una estesa ed articolata visita nei due stati della penisola della California messicana (Baja Californie e Calfornia del Sud), nel corso della quale ha tenutocon le principali autorità locali e con esponenti del mondo imprenditoriale italiano e non. La visita, alla quale ha partecipato anche la responsabile della Sezione Economico-Commerciale dell’Ambasciata, Giovanna Mariotto, è iniziata nella giornata di lunedì 7 Agosto 2023 in Baja California con una visita ai cantieri del progetto EGRO (Espansione del Gasdotto Rosarito) realizzato dalla società italiana specializzata in servizi per l’industria dell’energia Bonatti, e che prevede la costruzione di una pipeline di 216km e una stazione di compressione. Successivamente De Chiara ha tenuto un incontro ...

... arrangiati ad hoc dai musicisti di Nubras, nascono dai viaggi, daglifatti in questi anni ... successivamente, in numerosi festival in Europa e in, Ima è una produzione Sosta Palmizi, ...... arrangiati ad hoc dai musicisti di Nubras, nascono dai viaggi, daglifatti in questi anni ... successivamente, in numerosi festival in Europa e in, Ima è una produzione Sosta Palmizi, ...... arrangiati ad hoc dai musicisti di Nubras, nascono dai viaggi, daglifatti in questi anni ... successivamente, in numerosi festival in Europa e in, Ima è una produzione Sosta Palmizi, ...

Messico, incontri d'affari per le imprese italiane - Ildenaro.it Il Denaro

L’Ambasciatore generale d’Italia in Messico, Luigi De Chiara, ha realizzato in questi giorni una estesa ed articolata visita nei due stati della penisola della California messicana (Baja Californie e ...(ANSA) - TORINO, 23 AGO - Da giovedì 31 agosto al 3 settembre Biella ospita la 9a edizione del festival letterario #fuoriluogo con figure di spicco del panorama culturale italiano che intratterranno i ...