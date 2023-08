Messi | “L’Inter Miami è stata la scelta giusta | mi godo tutto adesso Ritiro? Non ci penso”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ancora nonal mio, sono onesto. Mi piace giocare, mi piace stare con la palla in campo, gareggiare e allenarmi”, ha dichiarato Lionel, ad Apple TV. “Non so quanto giocherò ancora ma cercherò di approfittarne finché posso, finché non mi sentirò più bene. Per il dopo c’è tempo: penserò, analizzerò e sceglierò cosa fare. Oggi la cosa più importante è godersi ciò che resta, poco o tanto ma sempre dando il massimo”. E sulladi giocare per: “Èuna decisione presa da tutta la famiglia, per il bene della famiglia. Abbiamo avuto due anni difficili, non eravamo stati bene, ci era costato molto. Volevamo tornare ad essere un po’ quelli che eravamo a Barcellona, ??goderci la vita quotidiana, i bambini. La famiglia deve stare bene, ...