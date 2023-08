MERCATO MILAN E TOP NEWS – Parla Thiaw Resiste l’idea Taremi

Novità dinel capoluogo ligure. Sia Genoa ch e Sampdoria pare siano interessate al difensore delSimon Kjaer. Il rossonero sarebbe un profilo d'esperienza che tornerebbe profondamente utile ad ...La Juventus ed ilanche sono partite bene. Speriamo sia un campionato avvincente fino alla ...chiuso prima dell'inizio del campionato Adesso è difficile riuscire ad omogenizzare tutte le ...È l'unica incognita attualmente delazzurro. Ilha perso Tonali, l'Inter diversi pezzi forti: bisognerà capire nelle prossime partite come sia stato ildelle big italiane. Demme,...

Mercato Milan, l'ex obiettivo Doku ad un passo dal Manchester City Milan News 24

Il club rossonero vorrebbe prendere in prestito l'attaccante francese ma dalla Germania c'è un tentativo per chiudere l'affare ...Non è ancora chiuso il mercato per la Juventus, specialmente nel reparto d'attacco: doppia pista in caso di cessione ...