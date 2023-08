Mercato in fibrillazione | giù l’oro | ecco su cosa investire

(Di mercoledì 23 agosto 2023)non sembra essere più l’investimento preferito da chi abbia soldi da mettere al sicuro. Negli ultimi giorni ilsembra scommettere sul rialzo dei tassi. I rendimenti dei Btp salgono al 4,4%, mentrecade a quota 1.900 dollari l’oncia. Stabile invece il petrolio. Suoggi Per una serie di condizioni legate alle congiunture macroeconomiche i rendimenti dei titoli di Stato sono tornati a salire. Il Btp a 10 anni è salito intorno al 4,4% e questo si traduce in un calo del prezzo dei titoli di Stato già in circolazione, in particolar modo di quelli a lunga scadenza. Incerta l’aria che si respira sui mercati azionari. Incertezza che si traduce nella cautela degli operatori che attendono input per capire come evolverà la situazione. La bancarotta di Evergrande complica lo ...

C'è grandeper Mateo Retegui , arrivato alla corte di mister Alberto Gilardino durante la corrente sessione die un pre campionato di tutto rispetto. A Marassi si contano più di ...... subito dopo la notizia del colpo di stato in Niger è entrata in, temendo che le ... In ungià colpito dalla siccità, un sacco di riso è aumentato di oltre un terzo, arrivando a ......Marco Fabbri L'ordinario colpo di Stato in Niger appare come un evento che mette in... anche a causa della forte influenza che ha la Russia pure in questo ambito di. Ricordo che ...

Su cosa investire oggi: l'oro cala e Btp va a quota 4,4%, cosa succede QuiFinanza

Fan in fibrillazione per la partita che si disputerà oggi allo stadio Olimpico e che vedrà fronteggiarsi la Roma e la Salernitana. Il fischio di inizio – che segna l’esordio del club giallorosso nella ...Particolarmente sensibili le azioni tecnologiche. Per altro, come ha notato Goldman Sachs e ricorda il Ft, le tensioni di mercato arrivano mentre gli investitori devono decidere se rinnovare circa 2,2 ...