Mentana attacca Vannacci | ma prima lo difendeva Qualcuno gli ha dato una bella tirata d’orecchie?

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Enricoè in ambasce per il Generale. Di quale Generale si parla? Ma di lui naturalmente. Del pluridecorato Generale, ex capo dei paracadutisti della Folgore, che ha scritto il libro - rivelazione di questa estate, “Il mondo al contrario” che... Segui su affaritaliani.it