Meno tasse per chi ha 3 figli e assume mamme | tutte le mosse del governo contro la denatalità

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Da 9 anni l’Italia supera il record della più bassa natalità di sempre nella storia del Belpaese. In arrivo un aiuto specifico per le famiglie con più di tre

Meno tasse con tre figli e per chi assume mamme Cosa cambia con il quoziente familiare Corriere della Sera

Da 9 anni l’Italia supera il record della più bassa natalità di sempre nella storia del Belpaese. In arrivo un aiuto specifico per le famiglie con più di tre figli ...Amazon, Microsoft, Google e Meta continuano a veder crescere il proprio fatturato in Italia, ma gli utili si fermano a poco più del 2% dei ricavi. Dal 2024 minimum tax al 15%: ecco cosa cambierà ...