... della presidente del Consiglio Giorgiae di molti altri rappresentanti delle autorità. Non visualizzi questo contenutospiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , ...Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio indirizzato al vertice internazionale della Piattaforma Crimea."Caro Volodymyr, oggi - ha rivendicato la premier -...... facendo riferimento alle multe comminate alle navi delle ong e la premier Giorgiaa ... Tra gli ultimi a lanciare l'allarme è stato il governatore del Veneto Zaia : "preoccupati - ha ...

Meloni: siamo al fianco dell'Ucraina senza esitazioni Agenzia askanews

Roma, 23 ago. (askanews) - 'Caro Presidente Zelensky, cari colleghi, l'annessione illegale della Crimea nel 2014 da parte della Russia è stata ...La difesa aerea russa ha abbattuto tre droni a Mosca e nella sua regione, colpita per il sesto giorno consecutivo da attacchi. Un velivolo si trovava nel distretto di Mozhaysky, nella regione ...