Meloni | «La sinistra è stata smascherata Puoi mentire spudoratamente | ma la verità viene a galla»

(Di mercoledì 23 agosto 2023) «In campagna elettorale laaveva raccontato agli italiani che se Fratelli d’Italia e il centrodestra fossero arrivati al governo l’Italia sarebbecondannata al declino, su di noi si sarebbero abbattute le piaghe d’Egitto, gli investitori ci avrebbero abbandonato e la disoccupazione sarebbe esplosa». Lo afferma la premier Giorgianell’intervista al settimanale “Chi”. «Ma il problema di quando mentiè che alla fine lati smaschera sempre. Infatti non è andata così e la realtà si è imposta sulle menzogne e sull’ideologia». Giorgia: il quadro positivo ci impone di fare ancora meglio «L’Ocse e la Commissione europea hanno rivisto al rialzo le previsioni sul Pil italiano, con una stima di previsione del Pil al più 1,2 per cento nel 2023. ...

...gli italiani e Giorgiaè ottimo, lo dicono i sondaggi. In poco meno di un anno siamo stati in grado di affrontare le molte emergenze, senza trascurare il programma di governo. Alla......del Pd Elly Schlein e la premier Giorgiasi fanno sempre più tesi. L' oggetto della discordia è un evergreen degli scontri che acuiscono da sempre i partiti di destra contro quelli di......nazionale diItaliana Nicola Fratoianni parlamentare dell'Alleanza Verdi. ' Cosi ... lo stesso che la Presidenteincensa cercando di spostare la frontiera europea in nordafrica. ...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Il rapporto tra gli italiani e Giorgia Meloni è ottimo, lo dicono i sondaggi. In poco meno di un anno siamo stati in grado di affrontare le molte emergenze, senza trascura ...Meloni potrebbe ben dire che il nemico del suo nemico è suo ... Carlo Calenda continua ad esporre una linea che è l’opposto di quella del Pd, del M5s e dei Verdi Sinistra. Lui vuole collaborare col ...