Meloni a Zelensky | «Nel 2014 l’Occidente sbagliò di fronte all’annessione della Crimea Ora al vostro fianco fino all’adesione Ue» – Il video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nelintero – Italia inclusa – prese un abbaglio colossale: non capì che l’annessioneda parteRussia non era un isolato atto ostile contro l’Ucraina, ma la prova generale di una guerra «imperialista» su larga scala contro il Paese, resosi indipendente dall’Urss nel 1991 e avvicinatosi progressivamente all’orbitaNato. A riconoscerlo apertamente è oggi la presidente del Consiglio Giorgia, che lo ha detto a chiare lettere in unmessaggio inviato al presidente ucraino Volodymyrin occasione del terzo summit“Piattaforma”. «L’annessionenelda parte ...

'L'annessione illegale della Crimea nel 2014 da parte della Russia - ha quindi sottolineato- è stata una chiara violazione del diritto internazionale e un assaggio delle intenzioni ...: 'Sbagliammo nel 2014, ora al vostro fianco'"L'annessione illegale della Crimea nel 2014 da parte della Russia - ha quindi sottolineato- è stata una chiara violazione del diritto internazionale e un assaggio delle intenzioni ...

Meloni ribadisce il sostegno a Zelensky e sulla Crimea: “L’annessione fu una violazione del… Il Fatto Quotidiano

Meloni rassicura Zelensky: "Al fianco dell'Ucraina senza esitazioni" "Caro Volodymyr, oggi siamo al vostro fianco, senza esitazioni. E siamo qui oggi per ribadire, con forza, che la Russia deve porre ...A scatenare il conflitto in Ucraina non è stata la Russia, che anzi è intervenuta per porre fine a «una guerra di sterminio» fomentata per otto anni dall'Occidente contro la popolazione del Donbass.