In occasione del 15esimo anniversario dell'invasione dell'Ossezia del Sud da parte dellae della Russia il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, in un articolo ...ha sottolineato che i 'russofobi in' sperano ancora nella vendetta, ma 'incontrano costantemente la resistenza dei concittadini che non sono interessati a elevare l'odio verso la ...Le cose stavano seguendo lo schema che era stato messo in atto in un Paese montuoso e leggermente più caldo del Caucaso 15 anni prima', ha scritto, riferendosi allae all'Ossezia del ...

Medvedev: “La Georgia vuole vivere in armonia con la Russia mentre l’Occidente…” Globalist.it

AGI - Un drone si è schiantato contro un edificio in costruzione a Moscow City. Lo riferisce Ria Novosti, secondo cui un altro drone è stato abbattuto nel distretto di Mozhaisk della regione di Mosca ...Medvedev ha parlato del conflitto ucraino dichirndo che Mosca è stata costretta a lanciare la sua “operazione militare” contro l’Ucraina per prevenire un’aggressione da parte dell’Occidente e delle au ...