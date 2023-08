Mediobanca | Nagel-Milleri | niente intesa sulla lista condivisa

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il 28 ottobre, giorno dell'Assemblea di, si avvicina ogni giorno di più ma non c'è accordo tra le parti. Il cda di Piazzetta Cuccia e il suo principale azionista Delfin che fa riferimento alla famiglia Del Vecchio non riescono a trovare la quadra. Un dialogo tra sordi. Nelle intenzioni - si legge su Repubblica - ladel cda va presentata entro il 15 settembre e i lavori per la sua formazione sono iniziati la primavera scorsa. Ma non pare ci siano stati avanzamenti concreti per arrivare a una. Il cda avrebbe proposto a Delfin una collaborazione basata su due prerequisiti: che smetta di fare l’azionista attivista e che condivida il piano triennale. Solo se ci fosse un impegno (non si sa in che forma) a rispettare questi due punti allora si potrebbe cominciare a parlare di numero di ...