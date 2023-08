Medico lascia Pronto soccorso | ritmi insostenibili | peggio che in fase Covid

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) - "Il lavoro in, in sé, è bellissimo. Ci sono arrivato per caso, in pieno, ma poi mi sono innamorato. Ora però è diventato incompatibile con una qualità della vita minimamente accettabile, tra turni massacranti, continue sostituzioni dei colleghi, visto che siamo sempre meno". Marcello Di Paolo, 35 anni, da tre annidel Dipartimento di emergenza-urgenza di un grande ospedale romano, il San Giovanni Addolorata, racconta all'Adnkronos Salute, nella sua ultima settimana di lavoro nella struttura romana dalla quale si è dimesso, la sua scelta dire ile diventaredi famiglia, anche se questo significherà meno soldi e un 'passo' indietro in ospedale, dove farà ...

Nei giorni della fiera sara inoltre visitabile la mostra di pittura di Salvatore Fiorillo,... Questa edizione sialle spalle anni complessi come quelli del covid, ma la voglia di ..."Passerò da uno stipendio medio di 3mila euro al mese ad una borsa di studio di 900 euro" necessaria per fare ildi famiglia. "E, nonostante la mia specializzazione in medicina Interna, gli ..."Passerò da uno stipendio medio di 3mila euro al mese ad una borsa di studio di 900 euro" necessaria per fare ildi famiglia. "E, nonostante la mia specializzazione in medicina Interna, gli ...

Medico lascia il pronto soccorso: "Ritmi insostenibili e zero vita privata" Today.it

Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) - "Il lavoro in Pronto soccorso, in sé, è bellissimo. Ci sono arrivato per caso, in pieno Covid, ma poi mi sono innamorato. Ora però è diventato incompatibile con una ...Le sue tecniche laparoscopiche hanno fatto scuola. "Non potrò smettere di amare il mio lavoro, per questo continuerò a mettere a disposizione di chi lo vorrà la mia esperienza ed entusiasmo” commenta ...