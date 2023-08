Media Valle Tour fa tappa a Torgiano con ‘Parco delle sculture di Brufa Il gusto per l’arte’

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Venerdì 25 agosto alle 17 visita guidata alla nuova opera ‘Sferosnodesploso’ del maestro Claudio Capotondi; alle 19 cerimonia di intitolazione del parco al compianto sindaco Marcello Nasini; alle 21 spettacolo comico di Giovanni Cacioppo, progetto che propone un viaggio sensoriale alla scoperta dei borghi delladel Tevere, faper la sua sesta data in programma, venerdì 25 agosto, quando si celebrerà l’iniziativadi. Ilper. L’evento è ospitato dunque nella cittadina il cui nome significa ‘Torre di Giano’ e che sorge in un punto strategico per il controllo del territorio, su un ...

... secondo uno studio di Federconsumatori , infatti, per ogni alunno quest'anno si spendono in... Piemonte; Lombardia; Puglia; Friuli Venezia Giulia;d'Aosta. Non risultano, invece, ancora ......& Socialmanager; Mauro Fissore, Responsabile della Vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime; Cristiano Bastonero , International Ski Instructor e Tecnico del Soccorso Alpino della...Associazione situata a Re (Vigezzo) cerca un cuoco/a addetto alla preparazione di circa 50/80 ... Azienda di Omegna cerca autisti patente B, licenza, per consegna e ritiro materiale con ...

Media Valle Tour fa tappa a Torgiano fra l’arte contemporanea del Parco delle sculture di Brufa PerugiaToday

L'anticiclone africano lascerà presto l'Italia, ormai la sua dipartita è data per scontata nei primi giorni della prossima settimana ma almeno fino a domenica-lunedì darà ancora filo da torcere a dive ...Non solo sport per i più adrenalinici, la Valle d’Aosta è la destinazione ideale per chi ama la natura e i paesaggi mozzafiato, godendo di tante attività en plein air per tutta la famiglia, immersi ...