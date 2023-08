Max Verstappen beccato a sfrecciare su un’autostrada francese – Il video

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Max, l’olandese della Red Bull, che sta dominando il Mondiale di F1, è stato ripreso in unpostato su Instagram dall’amico collaboratore Mark Cox, mentre viaggia sulla supercar Aston Martin Valkyrie. Tutto bellissimo, se non fosse che l’auto non stava percorrendo una pista sportiva, bensì un tratto dell’autostradaA8, altezza tunnel di Canta-Galet, in direzione Italia, dove il limite è di 90 km/h. Nell’auto viaggia a 124 km/h. Il campione, informa Eurosport, sarà indagato dalla poliziaper eccesso di velocità. Leggi anche: Gp Belgio, perottava vittoria di fila davanti a Perez. Ferrari azzoppata: Leclerc terzo Gp d’Ungheria, ancoradavanti a tutti. Sul podio Norris e Perez. Leclerc settimo con ...

L'entusiasmo della ripartenza c'è sempre, anche se in questa F.1 è concreto il rischio di ritornare in fretta alla solita musica , quella suonata da uned una Red Bull imprendibili per ...Piccola disavventura per. Il bicampione del Mondo di F.1, e ormai quasi certo campione anche per il 2023, è stato immortalato sui social mentre viaggivaa a oltre 120 km/h all'interno della galleria Canta - ...È ora di ripartire in F1 e, dominatore della classifica, è pronto a gustarsi il Gp di casa, a Zandvoort, in Olanda. 'Le vacanze estive sono state davvero belle e ho trascorso un bel po' di tempo rilassandomi con ...

Cionondimeno, la prepotente ascesa e l’enorme popolarità di Max Verstappen hanno consentito la resurrezione del GP a partire dal 2021, seppur su un tracciato profondamente diverso rispetto a quello ...In arrivo un evento speciale per la Red Bull quanto per Max Verstappen. Il Mondiale d'Olanda ricomincia da Zandvoort per la sua 33^ edizione, dopo la pausa estiva. In questo tredicesimo appuntamento, ...