Matrimonio Corona e Giacomo Urtis | rompe il silenzio l’ex re dei paparazzi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dopo la bomba di pochi giorni fa, che parla di untrare deiile dice la sua Dagospia ha gettato una bomba nel mondo dei gossip lanciando uno scoop da brividi riguardo a una presunta proposta didi Fabrizio. La notizia, definita un “gold shock“, ha immediatamente scatenato l’attenzione dei fan e dei curiosi dietro le quinte delle vite dei personaggi famosi. Il chirurgo, contattato dal sito di Roberto D’Agostino, ha reagito con una dichiarazione che ha alimentato ulteriormente le voci. “Io sono innamorato, quindi mi auguro che lui non faccia tutto questo solo ...

Il chirurgo dei VIP infatti l'ha svelato al quotidiano, a cui ha spiegato di aver ricevuto una proposta dida. Dagospia riporta che i due avrebbero fissato la data del...Giacomo Urtis e Fabriziopresto sposi Macché! "Questonon sa da fare né domani, né mai" (ci perdonerà Manzoni per averlo scomodato). Sebbene sguazzi nel gossip, l'ex re dei paparazzi a darsi in pasto alla ...... hanno in comune un'intelligenza programmatica notevole, applicata anche a uneccellente:... i nfatti se avete visto l'incoronazione di Carlo III, lui era quello che portava la. Ma è ...

Fabrizio Corona e Giacomo Urtis presto sposi “Matrimonio il prossimo anno” QUOTIDIANO NAZIONALE

A fare notizia, in questi giorni, è stata la voce che Corona fosse pronto alle nozze con Giacomo Urtis. Indiscrezione smentita con ...L'ex re dei paparazzi scherza su Instagram: "Io e Giacomo Urtis vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala, con la Schlein che suona Zombie" ...