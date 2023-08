Marracash fidanzato con Asia Pesenti | le prime indiscrezioni e le foto a Pantelleria

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ormai non c’è dubbio:si ècon, la nuova fiamma. Lo scoop è stato pubblicato dal periodico Chi che ha immortalato la coppia in vacanza a. Gli scatti sono inequivocabili: il rapper e la fashion designer si abbracciano e non nascondono la loro storia d’amore, consumata tra baci e abbracci e momenti di relax sulla spiaggia. Un nuovo corso per la voce di Crazy Love dopo la fine della relazione con Elodie, una “fine” che tale non è mai stata fino a quando la Patrizi ha scoperto un nuovo amore. Ricordiamo, infatti, che a più riprese i due ex fidanzati hanno parlato di una relazione che andava ben oltre i canoni. In alcune occasionie Elodie sono stati visti di nuovo insieme, con il rapper che compariva ad un concerto della cantante o ...