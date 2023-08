Marianella | «Inter Lautaro Martinez-centrica | Arnautovic alternativa»

(Di mercoledì 23 agosto 2023)ritiene l’molto più legati in questa stagione. Il Toro è il faro della squadra per il giornalista, che vede inil suo vice. ATTORNO AL 10. ? Massimosul parco offensivo nerazzurro: «è uno dei migliori attaccanti del pianeta, se dovessi scommettere metterei un euro su di lui capocannoniere della Serie A. L’sarà molto più, sarà molto importante la sua vena realizzativa. Thuram ebuoni giocatori. L’austriaco lascia dubbi sul suo comportamento, il francese è un attaccante di fatica, di movimento, una seconda punta a sinistra.è più l’che il compagno ...

Si parte con- Monza , dalle 20.45 di Sabato su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport ... Massimo, Riccardo Gentile , Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passeranno dalla ...... Massimo, Riccardo Gentile , Andrea Marinozzi e Federico Zancan, che passeranno dalla ... Giancarlo Marocchi, Paolo Condò, Gianluca Di Marzio e Veronica Baldaccini ore 20.45 :- Monza, ..., le parole di Massimosu Arnautovic: "É un ottimo attaccante, ma non va a Milano a fare il titolare" Massimoha parlato ai microfoni di Sky Sport sul trasferimento di Marko ...

Marianella: “Inter favorita per lo scudetto: ecco perché. Lautaro, Thuram e Pavard…” fcinter1908

'Perdere Spalletti è un limite rispetto alla passata stagione per tanti motivi, però lascia un'eredità buonissima', osserva il giornalista Sky."La mia testa di serie numero 1 del campionato è l'Inter per come ha operato sul mercato", assicura Marianella ...