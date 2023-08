Margrethe di Danimarca costretta a rientrare dalle vacanze | il motivo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Non è un segreto che la reginaII ditrascorra le sue estati da oltre 45 anni a una quindicina di chilometri da Cahors, nel dipartimento di Lot. Anche quest’anno la regina diha trascorso le proprie settimane di riposo immersa nel suo vigneto francese. Ma i media danesi riportano che un evento ha sconvolto la sua vacanza e l’haa Palazzo prima di quanto previsto. Osservando attentamente l’agenda pubblicata sul sito web del Palazzo Reale, infatti, ci si accorge del fatto che la reginaII diavrebbe dovuto riprendere i suoi impegni reali solo venerdì 25 agosto. La Sovrana, dunque, avrebbe dovuto rimanere per almeno un’altra settimana nella residenza estiva persolo nel ...

La più nota delle candidature esterne è quella presentata dalla: la commissaria europea per la Concorrenza e vice presidente della CommissioneVestager, castigamatti per l'Europa ...Verso le 11, Zelensky e la First Lady Olena pranzeranno con la regina. Lo riporta il danese Jyllands Posten . Il presidente ha ringraziato lae i danesi per il sostegno sia morale ...Così il presidente Zelensky dalla, dove si trova in visita all'indomani dell'annuncio ... prima dell'incontro a pranzo con la regina. Con quelli olandesi, entro l'anno arriveranno a ...

Margrethe, la regina che ha accolto Zelensky (come fece Carlo a Londra) Corriere della Sera

La regina Margrethe di Danimarca, 83 anni, incontra il presidente ucraino Zelensky, e la mente corre allo storico incontro a Buckingham Palace a febbraio, tra re Carlo III e il comandante in capo dell ...Margrethe II incarna la grazia e la forza di una leader che ha dedicato la sua vita al servizio del suo Paese. Margrethe II ha recentemente raggiunto un traguardo storico diventando la sovrana più ...