Manovra | il governo punta su lavoro e sostegno alle famiglie

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Parlamente allanei prossimi mesi sono attesi anche i primi decreti in applicazione della delega fiscale, pubblicata in Gazzetta prima di Ferragosto, ilha 24 mesi di tempo per ...

Una situazione che richiederà aldi Giorgia Meloni scelte precise, nell'ambito di unafinanziaria che arriverà a sei mesi dal voto per le elezioni europee. Se lo scorso anno la legge ...a caccia di risorse. Come detto, il nodo è sempre quello delle risorse che sono poche, difficile dunque pensare ad unaespansiva, si ragionerà per priorità. Anche in quest'ottica è ...Tra gli obiettivi della prossimaci sarà il sostegno alle famiglie. "La natalità è fondamentale", dicono il viceministro Leo e il sottosegretario Mantovano. Sempre dal Meeting di Rimini la ministra Roccella dice: "L'Italia ...

La manovra “complessa” che aspetta Governo e partiti. Pronti a prendersi la rivincita Sky Tg24

È ormai noto che, alla luce delle restrizioni di bilancio, nell’imminente manovra finanziaria il governo per quanto riguarda il tema delle Pensioni sarà probabilmente limitato a prorogare le misure ...(Teleborsa) - Il governo sembra aver deciso di procedere sotto il segno della prudenza: è questa linea dettata dalla stessa Premier Giorgia Meloni in vista della Legge di bilancio, la maggior sfida co ...