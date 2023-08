Manovra 2024 | caccia a risorse | ipotesi deficit per coperture

(Di mercoledì 23 agosto 2023) (Adnkronos) – Cresce nella maggioranza la tentazione di ricorrere alla leva delper finanziare almeno una parte della prossima Legge di Bilancio. Il bagno di realismo del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che al Meeting di Rimini ha parlato di"complicata" alla luce delle scarseha attivato tra i partiti al governo nuovedi finanziamento che si potrebbero reperire disattendendo gli obiettivi di rientro del disavanzo del prossimo anno, l'ultimo con le deroghe alle regole di Maastricht e quindi ultima finestra per 'sforare' senza rischiare la procedura Ue. Premesso che il ministro ha sempre escluso di voler mettere mano al disavanzo fissato nel Def di aprile al 3,7% per il, nella maggioranza emerge questo orientamento seppur con ...

Con la Nadef di fine settembre superare di qualche decimale il 3,7% del deficit - pil nelindicato la scorsa primavera fornirebbe ossigeno per le coperture dellad'autunno da circa 30 ......basi per la legge di Bilancioda imbastire entro la fine di ottobre. Il Patto di Stabilità così è lo spettro che aleggia sopra la speranza del governo Meloni di inserire nella prossima...Diverse sono ad oggi le ipotesi in ballo, misure che potrebbero rientrare nella prossimafinanziaria, a condizione che vi sia accordo tra forze sociali e politiche ma soprattutto vi sia ...

Manovra 2024, caccia alle risorse con ipotesi deficit per coperture Adnkronos

Cresce nella maggioranza la tentazione di ricorrere alla leva del deficit per finanziare almeno una parte della prossima Legge di Bilancio. Il bagno di realismo del ministro dell’Economia Giancarlo Gi ...Comincia la lenta e lunga marcia verso la Manovra. Ma cosa conterrà La coperta è corta e bisogna scegliere con l'incognita pil che pesa più che mai tra la recessione ...