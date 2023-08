Arabia 'ad allenare. Non so dove' Poi Gravina spiega la decisione sul successore di: 'Ho scelto Luciano Spalletti perché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli ...Conormai si era chiuso il ciclo, ora con Spalletti si troverà a cercare linfa nuova. La ... conoscendolo mi risponderà soltanto quando sarà tuttoa partire. Ormai è il solito napoletano,...Il nome di Robertoè stato prepotentemente associato alla panchina dell'Arabia Saudita , che sarebbea ricoprirlo d'oro. Al momento, l'allenatore marchigiano non si è sbilanciato in ...

Mancini pronto a ripartire: annuncio sulla nuova esperienza Calciomercatonews.com

Le polemiche riguardanti la Nazionale non accennano a smorzarsi. L'addio improvviso di Mancini e il conseguente arrivo di Spalletti sono avvenimenti che hanno lasciato il segno e per ...Tutta la verità dietro l'addio di Roberto Mancini alla Nazionale. Non solo le incomprensioni con Gravina, ma anche un'offerta impossibile da rifiutare. Come riporta notizie.com, infatti, l'ex ...