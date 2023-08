Manchester City | ufficiale il rinnovo di Bernardo Silva

Punti chiave 20:29, Bernardo Silva rinnova 18:56 Lazio, è fatta per Sepe 16:47 Lazio, Sepe sempre più vicino 16:08 Roma, offerto Jovic 15:57 L'Atalanta blocca Zapata: si fa dura per ...NYON (SVIZZERA) - Cresce l'attesa per i sorteggi della fase a gironi della Champions League , il torneo per club più prestigioso del calcio europeo. Parte così la caccia alcampione d'Europa con quattro squadre italiane protagoniste: Napoli, Lazio, Inter e Milan daranno battaglia e proveranno ad arrivare in fondo alla competizione. Ma quando verranno ...Ennesima cessione illustre per il calcio europeo in questa sessione estiva di calciomercato dominata dall'Arabia Saudita. Secondo quanto raccolto da FootMercato ,e Al Nassr avrebbero infatti trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Aymeric Laporte . Il difensore spagnolo, classe 1994, lascerà i Citizens per circa 30 milioni ...

I Citizens hanno presentato un’offerta ufficiale al Wolverhampton per il portoghese: è l’alternativa all’ex Milan Lucas Paquetà.Il Manchester City avrebbe già fatto la sua prima offerta ufficiale al Wolverhampton per acquistare il cartellino di Matheus Nunes, centrocampista ...