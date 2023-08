Manca il personale L' allarme del sindacato ' Problemi di sicurezza per gli studenti'

L'ufficio scolastico regionale ha concesso meno della metà di richieste. A settembre entra in funzione anche la maxi scuola di Fucecchio. I timori: 'Senza custodi mancherà anche la ......riguardante il traffico degli stupefacenti se non è totalmente fuori controllo poco ci, ... con complicità in parte riscontrate delsanitario, uscito assolto in appello dall'accusa di ...Alla sua carriera "compromessa", come l'ha definita lui nonpiù nulla, titolo olimpico, ... adesso penso solo a gareggiare e alla volta dopo e ai Giochi e al", intreccia desideri che ...

Nei ristoranti manca il personale e sono aumentati gli stipendi - TVS ... tvsvizzera.it

I timori: "Senza custodi mancherà anche la sorveglianza ... Senza tener conto della parte amministrativa, che tiene in piedi tutta la struttura scolastica. Il personale Ata, acronimo di personale ...Così si salta solo in paradiso. O a Budapest, al Mondiale che mancava — unico oro — alla collezione personale di questo Peter Pan di Ancona che a 31 anni, marito di Chiara e più grande atleta della ...