Maltrattamenti in famiglia | arrestato dalla Polizia a Benevento

... nei confronti di un soggetto di anni 47, attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti diined atti persecutori . In particolare, nella ricostruzione dei ...Aggredisce a calci e pugni gli anziani genitori, arrestato a Iglesias. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato ieri a Iglesias perin, lesioni personali dolose aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, un cinquantottenne del luogo, noto alle forze dell'ordine. Nel primo pomeriggio l'uomo ha aggredito ...Ai domiciliari per atti persecutori einavrebbe continuato a molestare l'ex convivente arrivando a incendiarle l'auto. Per questo motivo i carabinieri del Nucleo operativo di Rende hanno eseguito un'ordinanza di ...

Iglesias, sferra calci e pugni ai genitori, arrestato un 58enne per ... Ajò Noas

Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Il figlio deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose aggravate. Non solo. I militari dell'Arma lo hanno trovato in ...attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. In particolare, nella ricostruzione dei fatti accolta dal Giudice, è emerso un complesso ...