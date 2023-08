Maltratta e perseguita l’ex | arrestato 47enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento nell’ambito di un’attività investigativa coordinata da questa Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto di 47 anni, attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti dimenti in famiglia ed atti persecutori. In particolare, nella ricostruzione dei fatti accolta dal Giudice, è emerso un complesso di condotte violente e minacciose poste in essere dall’indagato nel corso della convivenza matrimoniale ai danni della coniuge ed, a seguito della separazione nel marzo scorso, la prosecuzione delle attività vessatorie ed intimidatorie nei confronti della donna attraverso il controllo dei suoi spostamenti (nonché ...