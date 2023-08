Maltempo | Schlein | ‘comuni alluvione rischiano dissesto | governo si sbrighi’**

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “Bisognerebbe chiedere a quei comuni che hanno in campo risorse per interventi di somma urgenza che non hanno a bilancio. E i bilanci bisogna chiuderli. Questi comunidi andare inse ilnon si sbriga con le risorse”. Così Ellyalla festa dell’Unità di Reggio Emilia. “Hanno fatto passerelle, hanno fatto tante interviste ma in effetti le risorse arrivate sul territorio sono quelle della Protezione civile e della Regione, che ha potuto anticipare qualche migliaio di euro”. L'articolo CalcioWeb.

Così Ellyalla festa dell'Unità di Reggio Emilia. 'Hanno fatto passerelle, hanno fatto tante interviste ma in effetti le risorse arrivate sul territorio sono quelle della Protezione civile e ...e incendi, il governo pronto allo stato di emergenza Il ministro Musumeci: "Le Regoni ... La nomina diè un regalo al governo Il vero colpaccio il governo l'ha piazzato con l'...Ellyricomincia da trecentomila. Tante sono le firme in calce alla petizione per il salario ... dal salario minimo alla sanità pubblica, dal sostegno alle popolazioni colpite dalai ...

**Maltempo: Schlein, 'comuni alluvione rischiano dissesto, governo ... La Gazzetta del Mezzogiorno

AGI - Elly Schlein ricomincia da trecentomila ... dal sostegno alle popolazioni colpite dal maltempo ai diritti di donne e migranti. "Abbiamo già raggiunto le trecentomila firme per il salario minimo: ...Agenzia Roma, 19 ago. “Le accuse Bignami non le fa solo a Elly Schlein, le fa anche a me, e io voglio tenermi fuori da queste polemiche specialmente perché Bignami ne tira fuori una nuova ogni giorno.