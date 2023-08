(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Nella riunione a Palazzo Chigi con il generale Francesco Figliuolo sull’dello scorso maggio, “particolare attenzione è stata riservata alla prossimache consentirà di ristorare, già a partire dalle prossime settimane, le risorse impegnate per i lavori urgenti diindel territorio, già effettuati e da effettuare. Particolare attenzione – riferiscono dal ministero della Protezione Civile – è stata riservata alle procedure tecnico-amministrative tra Struttura Commissariale, Regioni e enti locali, al fine di quantificare i danni subiti da famiglie ed imprese rimaste colpite per i successivi ristoro”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 23 ago. " Nella riunione a Palazzo Chigi con il generale Francesco Figliuolo sull'alluvione dello scorso maggio, "particolare attenzione è stata riservata alla prossimache consentirà di ristorare, già a partire dalle prossime settimane, le risorse impegnate per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, già effettuati e da effettuare. ...A Milano da domani riaprono altre 18 aree verdi che erano state chiuse da un'del sindaco, Giuseppe Sala, dopo il violento nubifragio che ha colpito la città lo scorso ...i danni dale ...L'era in vigore dallo scorso 15 agosto. La revoca avviene quindi ad una settimana di distanza dalle prime segnalazioni di acqua torbida, dovuta alche aveva colpito la zona la sera ...

Maltempo: ordinanza ristori per alluvione in arrivo, fondi per messa in sicurezza La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Nella riunione a Palazzo Chigi con il generale Francesco Figliuolo sull’alluvione dello scorso maggio, “particolare attenzione è stata riservata alla prossima ordinanza che ...Gli spazi verdi e le aree attrezzate tornano fruibili al pubblico a seguito delle indagini e delle manutenzioni che si sono rese necessarie e si aggiungono alle precedenti riaperture delle scorse sett ...