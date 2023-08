Malagò al telefono con Spalletti | E’ motivatissimo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Per la Nazionale di calcio “abbiamo pochi giorni per compattare l’ambiente e mi sembra che in poco tempo si sia riusciti a fare qualcosa di molto molto buono: ho sentitoaled è molto motivato, ci sono le premesse per ricominciare”. Lo dice ai microfoni di Radio 1 Rai il presidente del Coni, Giovanni. “Nessuno può dire con sicurezza che farà meglio di Mario, Carlo o Antonio, ma si presenta con un curriculum importante. Non penso che ci sia qualcuno che non condivida la nomina”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.