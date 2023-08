Mai un giorno di malattia in 20 anni | l’azienda lo premia con le caramelle | il web con 400mila euro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Mai undiin 20di lavoro presso il Burger King all’aeroporto di Las Vegas e la direzione lo ricompensa con una borsa contenente una tazza da caffè, un biglietto del cinema e. Per fortuna è il web a dargli la giusta ricompensa:dollari raccolti attraverso una colletta. Come riporta Npr.org Ford, questo il suo nome, si è detto felice del regalo del“perché so che non tutti ottengono qualcosa”. In rete però molti si sono indignati per il trattamento che il dipendente ha ricevuto. La figlia ha quindi avviato una campagna GoFundMe nella speranza di raccogliere fondi per consentire a suo padre di visitare i nipoti in Texas: il successo è stato clamoroso, con oltredollari raccolti che gli consentiranno di trascorrere ...

...e deve esserci redistribuzione innanzitutto verso quei territori che non accolgono e non hanno...ho assunto insieme a tutta la squadra di Noi di Montechiarugolo quattro anni fino all'ultimo, ...... "Da giugno, quando mi è arrivata la proposta, ho studiato ognila mia parte, il ritmo dell'... per un pubblico inesperto, che non si èavvicinato a questo tipo di arte. Devo dive che ho ...Nessuno, prima di allora, èriuscito nell'intento se non utilizzando una gabbia per gli squali. ... Quattro anni dopo, ildel suo trentesimo compleanno, ha battuto un altro record nuotando ...

Criscito il primo giorno si scorda mai - Genoa Cricket and Football ... Genoa CFC

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Ha lavorato per più di 20 anni senza mai chiedere un giorno di malattia. Una dedizione al lavoro che non poteva certo lasciare indifferenti i suoi datori di lavoro, nonostante si tratti di ...