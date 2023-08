(Di mercoledì 23 agosto 2023) Emmanuelha detto al suo governo che sta prendendo in considerazione la possibilità di indireperla situazione politica causata da unin cui il presidente ...

all'inizio del mese aveva annunciato una "grande iniziativa politica" dopo le vacanze estive. Con l'obiettivo di rilanciare il suo secondo e ultimo mandato, ostacolato dalla mancanza di una ...... che ha buttato giù un governo fantoccio voluto da'. Commenta così il golpe in Niger, ... chele parole delle grandi rivoluzioni dell'America Latina, discorsi con al primo posto il valore ...... che ha buttato giù un governo fantoccio voluto da'. Ha commentato così il golpe in Niger, ... chele parole delle grandi rivoluzioni dell'America Latina, discorsi con al primo posto il ...

Macron evoca i referendum per sbloccare lo stallo in Parlamento Agenzia ANSA

Emmanuel Macron ha detto al suo governo che sta prendendo in considerazione la possibilità di indire referendum per sbloccare la situazione politica causata da un parlamento in cui il presidente ...Il percorso verso quel “centrodestra europeo” evocato a più riprese dai leader della coalizione di governo sembra complicarsi. Da un lato Matteo Salvini ...