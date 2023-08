Macabra scoperta lungo il fiume Volturno | 40enne ritrovato cadavere

Lanel parco nazionale di Dadia Sono stati ritrovati in Grecia alcuni corpi bruciati, che si sospetta siano migranti. Lanel parco nazionale di Dadia in Grecia. Lo ...Una volta spente le fiamme, però, la: il corpo carbonizzato di un uomo che ha perso la vita in casa sua. La segnalazione dei vicini . La sigaretta lasciata accesa in casa . Senza via ...Sono stati chiamati i Vigili del fuoco , che hanno forzato la porta d'ingresso e si sono imbattuti nella. Sul posto anche polizia , medico legale e scientifica per rimuovere il corpo ...

Passa in barca e vede uno strano oggetto che galleggia: macabra scoperta a Jesolo ilgazzettino.it

Giallo a Capua: trovato morto un uomo di 50 anni La macabra scoperta nella tarda serata di oggi, 22 agosto, nei pressi del Ponte Romano a Capua. Dopo la segnalazione sul posto è giunta un’ambulanza ...Secondo la ricostruzione fatta dalle prime testimonianze, i colleghi dell’uomo, preoccupati dalla sua prolungata assenza, hanno iniziato a cercarlo, facendo poi la macabra scoperta: hanno visto il ...