“Ma non ti arrendi mai?” | Djokovic si complimenta a modo suo con Alcaraz | il siparietto è esilarante

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Novaktorna alla vittoria a Cincinnati dopo uno scontro intenso e spettacolare contro: nel dopo partita fa ridere tutti. Stiamo assistendo ad un’epoca tennistica meravigliosa. In questo momento c’è uno scontro generazionale al vertice che vede contro uno dei più vincenti, se non il più vincente, tennista della storia che non vuole abdicare e un giovanissimo talento che ha già dimostrato di valere il primo posto della classifica mondiale e punta su talento, entusiasmo e gioventù per togliere ogni dubbio su chi sia al momento il più forte al mondo. Dopo aver vinto una partita difficilissima,ironizza con– Ansa Foto – Grantennistoscana.itNell’ultimo mese i primi due del ranking Atp si sono scontrati in altrettante finali. La prima si è giocata a Wimbledon, in territorio favorevole a ...

Abbiamo visto di tutto, ma quando stai trainando un'auto o un autobus con le persone a bordo ti rendi conto che devi andare avanti perché c'è un'altra carovana dietro di te". ...Una frase, più di altre, riassume perfettamente il concetto: " Boy, you never give up, Jesus Christ! " [...] Novak Djokovic ha conquistato a Cincinnati (terzo trionfo in Ohio) il suo ...Nel discorso Nole si è lasciato andare a una battuta, rivolta ad Alcaraz : "non ti arrendi mai, Gesù Cristo . Ti adoro, ma una volta ogni tanto potresti giocare anche punti più corti " ci ha ...

Una partita bellissima. Nella Finale del Masters1000 di Cincinnati Novak Djokovic e Carlos Alcaraz hanno dato vita a un match stupendo sul piano della qualità e dell'intensità. Quasi quattro ore di gi ...