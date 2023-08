Luna | missione indiana | atterrata la sonda Chandrayaan-3 Il Paese asiatico è il 4° nel mondo a raggiungere il pianeta

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La-3 “ha effettuato con successo un alggio morbido”. Lo rende noto l’Organizzazioneper la ricerca spaziale (Isro) sul social network X. L’India ha lanciato lare in corso il 14 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh. La-3, composta da un lander (Vikram) e un rover (Pragyan), e’ stata immessa in orbita con il veicolo di lancio Mark-III (Lvm3). Il 17 agosto il lander e il modulo di propulsione si sono separati e successivamente laha iniziato la procedura di decelerazione (“deboosting”) per posizionarsi nell’orbita dellain modo appropriato in vista del tentativo di ...

L'allunaggio dell'India segue di tre giorni il fallimento dellarussa- 25, che si sarebbe conclusa con un crash nel cratere Pontecoulant G, nell'emisfero Sud della"L'India è sulla". La sonda Chandrayaan - 3 ha completato lacon l'allunaggio alle 14.34 italiane. Il premier Narendra Modi, a Johannesburg in Sudadrica per il summit dei Brics, ha seguito in ...E' andata a buon fine la discesa verso la superficie lunare dellaindiana Chandrayaan - 3: dopo l'avvio della sequenza di comandi per l'atterraggio automatico, il lander Vikram ha attivato i motori per l'avvicinamento al suolo ed è "allunato" senza problemi.

L’India è sulla Luna: arrivata sulla superficie del nostro satellite la navicella Chandrayaan-3 Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...L’India è arrivata sulla Luna. Quando in Italia erano da poco passate le 14,30, la missione Chandrayaan-3 si è posata sulla superficie della Luna vicino al Polo sud, dove nessuno è mai sbarcato prima, ...