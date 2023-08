Lukaku vede bianconero | la Juventus prova il colpo La Roma | a 4 | 00 | sogna Big Rom in giallorosso E il Milan

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La stagione ha già preso il via ma, come è ormai tradizione da anni, il calciomercato rimane aperto ancora per qualche settimana....

...in una dichiarazione che potrebbe provocare una figuraccia da evitare dopo i casie ... utile per cercare di colmare il gap economico - finanziario che cienormemente penalizzati rispetto ad ...finora ha sempre rifiutato le proposte arrivate dalla Saudi Pro League, un suo approdo lì si gioca a 3,00, ma non è detto che, in mancanza di altri accordi, non possa cambiare idea e ...L'Inter, che comunque ha faticato a prendere sostituti all'altezza dopo le partenze di Dzeko e, potrebbe rompere con l'acquisto di Pavard uno schema chele grandi della serie A fare molta ...

Calciomercato, Lukaku vede bianconero, la Juventus ci prova Agenzia ANSA

Intervistato da ItaSportPress, Giuseppe Accardi ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku: "Per me è proprio lui l’obiettivo del Milan e sarà un fine ...A poco più di una settimana dalla conclusione del mercato estivo, si ingarbuglia la "matassa-centravanti". E tra le suggestioni di agosto c'è anche quella legata all'ex attaccante dell'Inter ...