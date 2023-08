Lukaku | il rancore da ex della Gazzetta che non ha dimenticato | “Nessuno se lo piglia”

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ilperè un fenomeno mai visto prima nel giornalismo. Il quotidiano milanese non ha digerito il doppio smacco: no all’Inter e soprattutto schiaffo del Corsport che lo scriveva da giorni (non andrà all’Inter perché ha un accordo con la Juventus). Ma ora che il passaggio alla Juve non è così tanto certo, la Gazza pensa di poter togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La tranvata resta, ci si accontenta in qualche modo, del resto il. E così il quotidiano apparecchia l’ennesima pagina anti-Romelu col titolo “Romelu dove ti piazzo?” “Il giro d’Europa dell’agente: offrelo”. Occhiello: il disoccupato di lusso. La Gazza ricorda che il centravanti ...

E, incredibilmente, non gli hanno fatto alcuna domanda sul tradimento di. Però è un'... 'Non sono io a perdonare nessuno e non porto. Ho incrociato Diego e lui mi ha detto 'Pupi, ci ...Sono tifoso dell'#Inter e sparavo di chiudere lì la carriera, ma nessune rabbia. #Sono scelte personali che non mi riguardano' " @calciomercatoit pic.twitter.com/cL8Ykq5tKm Giorgio ...... così non è stato ma non porto. Sono grato per quello che ho vissuto all'Inter. Dalla ... Marcarea Monza - Juve Non dovete chiedere a me (ride, ndr). Sono scelte che ognuno di noi può ...

Lukaku, il rancore da ex della Gazzetta che non ha dimenticato ... IlNapolista

Il destino di Romelu Lukaku si tinge sempre più di mistero: il dirigente dell'Inter ha parlato dell'ormai ex nerazzurro.«Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo». Non conoscono fine le proteste dei tifosi della Juventus per il possibile sbarco a Torino dell’acerrimo rivale, l’attaccante belga. Che pri ...