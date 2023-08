Lucas Peracchi spiega perché non si è candidato per il GF

(Di mercoledì 23 agosto 2023) In un'intervistasvelaha rinunciato e non si èper la nuova edizione del GF L'articolo proviene da Novella 2000.

si sente discriminato: "Non si può giudicare in base a quel che si fa sui social" Al settimanale Nuovo Tv ha rilasciato un'intervista un ex volto Mediaset, e più precisamente di Uomini ...Il cast del Grande Fratello si sta delineando giorno dopo giorno. Nell'attesa di scoprire tutti i concorrenti (vip e nip), l'ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliato contro il reality show. Ex tronista di Uomini e Donne contro il Grande Fratellodopo il trono di Uomini e Donne aveva trovato l'amore tra le braccia di ...Il nuovo regno degli ex tronisti di Uomini e Donne è OnlyFansè stato tra i primi ex tronisti di Uomini e Donne a sbarcare su OnlyFans . Successivamente sono arrivati anche Alessio Lo ...

Lucas Peracchi si è sentito discriminato: "Ecco perché non faccio il GF" Biccy

Tra le pagine di Nuovo TV, Lucas Peracchi ha commentato la notizia e ha ammesso di esserci rimasto davvero molto male. L’ex fidanzato di Mercedesz Henger ha dichiarato di sentirsi “discriminato” e ha ...Si tratta di Lucas Peracchi, diventato famoso al pubblio televisivo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Da qualche tempo ha aperto un profilo su OnlyFans, dove è molto attivo, postando ...