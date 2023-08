L' oro di Gianmarco Tamberi è un altro capitolo del grande romanzo familiare dello sport azzurro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Quei 2 metri e 36 centimetri saltati al primo tentativo ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 – gli stessi saltati dall’americano JuVaughn Harrison, ma al secondo – hanno permesso adi completare quanto iniziato a Tokyo, in quella sera – da noi primo dopopranzo – capace di stravolgere completamente la storia dell’atletica azzurra. Oro olimpico, oro europeo, ora oro mondiale. Il miglior saltatore in alto al momento in circolazione senza dubbio alcuno. Vincere con due metri e 36 centimetri è cosa buona, si è vinto con meno in questi anni, sia ai Mondiali sia alle Olimpiadi. Anche Mutaz Essa Barshim, tre volte oro mondiale prima di, che è stato capace di saltare 2,43 in carriera (seconda misura della storia dietro all’inarrivabile Javier Sotomayor: 2,45), ha sempre vinto su quelle misure, al massimo ...

Il saltatore marchigiano vince nel salto in alto ai Mondiali di atletica di Budapest 2023 saltando 2,36 al primo tentativo, interrompendo così il dominio di Mutaz Essa Barshim. Poi la dedica al padre ...