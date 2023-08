L’ora delle infrastrutture La carica di Salvini e Ferraris da Rimini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ci sono momenti nella storia di un Paese in cui bisogna avere il coraggio di investire, possibilmente bene. Questo è uno di quelli, a sentire chi in Italia rappresenta il mondo, dentro e fuori il palazzo. Ovvero il ceoFerrovie, Luigi, e Matteo, ministro dei Trasporti. I quali, dal palco del Meeting di, hanno spiegato perché l’Italia non può perdere la coincidenza con la crescita. “In Italia lesono state concepite e realizzate mediamente 50-60 anni fa e in 60 anni di cose ne sono accadute”, ha messo subito in chiaro l’ex ceo di Terna, intervenuto a un dibattito proprio insieme al leader della Lega. “Oggi siamo in una fase storica irripetibile in cui si sta implementando la programmazione e la ...