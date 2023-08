Longobard Experience | tappa a Benevento | invasione di Igers per raccontare il passato illustre della città

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il 26 e 27 agosto,sarà una capitale social grazie a un’che promuoverà e racconterà le bellezze artistico-culturalisulle tracce deii Il 26 e 27 agostoItalia e l’Associazione Italiaorum saranno aper l’evento campano di. L’appuntamento è il quarto di una serie di attività che da nord a sud dell’Italia ha l’obiettivo di promuovere e, attraverso un social storytelling su Instagram e il web, i luoghi del sito seriale UNESCO che sono diffusi in tutta la penisola italiana. Lombardia, Puglia, Umbria, Friuli-Venezia Giulia e Campania infatti, sono le cinque regioni che ospitano le sette ...

