“Lo hanno appena comunicato” Toto Cutugno | cosa si è scoperto su camera ardente e funerali

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La morte dicontinua a lasciare dietro di sé un dolore immenso per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo umanamente e professionalmente. E poche ore fa si è anche scoperta la decisione presa sullae idel cantante, morto all’età di 80 anni dopo aver combattuto per tanto tempo contro una malattia. Aveva sofferto di un tumore alla prostata, con metastasi ai reni, ma grazie al consiglio di Al Bano era riuscito a prenderlo in tempo e a vivere più del dovuto. Alle ore 16 del 22 agosto non è riuscito, però, a scampare alla morte eè deceduto all’interno dell’ospedale San Raffaele di Milano. I suoi fansubito cercato di comprendere qualin più sulla ...