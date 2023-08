LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023 | mercoledì 23 agosto | sessione serale in DIRETTA

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Latestualedelladi23, quinta giornata deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Nuova giornata di gare della rassegna iridata che promette spettacolo, con un ricco programma In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto con l’asta con Elisa Molinarolo, ma anche sulle qualificazioni del salto triplo con Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach e molto altro. L’appuntamento con lapomeridiana è a partire dalle ore 19.00 di23al Centro nazionale dileggera di, in ...

I PERFORMER Ecco i primi nomi di chi si esibiràla serata della consegna dei premi: Demi ...- e la storica vittoria per il 'Best Alternative' - i rocker che stanno scalando le classifiche...... il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifichee vende oltre 8 milioni ...27 gennaio 2024 - Milano @ Mediolanum Forum 02 marzo 2024 - Torino @PalaAlpi 15 giugno - Roma @...No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or '' services. ... come aidel Qatar e come avviene in quasi tutti i principali campionati europei, ma il ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: in mattinata tocca a Tortu e Furlani! OA Sport

Mondiali di atletica di Budapest, dopo quelli da poco conclusi a Fukuoka nel nuoto, sono l'evento clou di questa estate 2023. L'Italia è Eurosport e diretta sia sui canali lineari, sia in streaming ...Dopo il magnifico trionfo di Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto e campione di tutto, in gara sette atleti italiani nella mattina della quinta giornata ai Mondiali di Budapest: turni ...